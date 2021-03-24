Ставрополь, , 11:56 — REGNUM Ставропольский край получил 40 автобусов для обновления общественного транспорта на городских и межмуниципальных маршрутах. Автопарк обновлен за счет федерального бюджета, сообщил 23 марта в ходе прямой линии с жителями края губернатор Владимир Владимиров.

«На сегодняшний день мы получили 40 автобусов из федерального центра и будем развивать свой муниципальный государственный транспорт. Там автобусы больше, и, я думаю, они будут более экономически эффективными и будут замещать муниципальные и межмуниципальные маршруты», — прокомментировал Владимиров ситуацию с укреплением материальной базы автотранспортной сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году автопарк маршрутной сети города Ставрополя обновился более чем на 400 единиц автотранспорта.

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