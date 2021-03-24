Москва, , 11:56 — REGNUM В целом, инициатива индексировать пенсии старшим по дома, неплохая, в особенности если речь идет о повышении мотивации со стороны граждан осуществлять общественно полезные функции, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Тем не менее, подобной деятельностью (функциями главных по дому) занимаются не только пенсионеры, но и люди среднего возраста.

Следовательно, освобождение от страховых взносов, тех кто пока не на пенсии, может привести к уменьшению совокупного размера разработанных ими пенсионных баллов в системе ОПС, и, как результат уменьшению размера страховой пенсии.

В случае законодательного оформления данной инициативы необходимо будет учитывать возрастную дифференциацию, чтобы освобождение от взносов действовало только в отношении работающих пенсионеров.

Кроме того, в условиях прогнозируемого роста трансферта из бюджета на финансирование выплат страховых пенсии в ближайшие годы, необходимо чётко оценить размер недополученных (в случае принятия этого закона) пенсионных взносов в Пенсионный фонд РФ и согласовать источники их покрытия», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя палаты молодых законодателей при Совфеде Илья Ножечкин предложил вывести старших по многоквартирным домам из категории работающих пенсионеров, которым не положены индексации пенсий.

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