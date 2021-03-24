Ярославль, , 11:55 — REGNUM В деревне Кузнечиха Ярославской области полиция раскрыла серию краж металлических ворот. Об этом, со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наручники Pixabay.com

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый — местный житель 1995 г.р. Мужчина не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник спилил металлическую конструкцию, после чего сдал похищенное в пункт приема металлолома», — рассказали в полиции.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», в ходе расследования полиция установила, что ранее мужчина уже совершал аналогичные преступления. Сумма ущерба составила 105 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле поймали «лестничного» вора