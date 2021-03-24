Ярославль, 24 марта 2021, 11:55 — REGNUM В деревне Кузнечиха Ярославской области полиция раскрыла серию краж металлических ворот. Об этом, со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», в ходе расследования полиция установила, что ранее мужчина уже совершал аналогичные преступления. Сумма ущерба составила 105 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.
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