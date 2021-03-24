Варшава, , 11:54 — REGNUM «Мы призываем как можно скорее освободить председателя «Союза поляков Белоруссии» и прекратить произвольные преследования представителей польского меньшинства», — сказано в опубликованном 24 марта заявлении МИД Польши по итогам встречи с представителем официального Минска.

Поводом для вызова в МИД Польши советника-посланника по торгово — экономическим вопросам посольства Беларуси в Польше Александра Чесновского стал инцидент в Гродно: власти Белоруссии арестовали руководителя «Союза поляков Белоруссии» Анжелику Борис. Общественное объединение давно раздражает белорусские власти и контактирует напрямую с Варшавой. МВД Белоруссии обвинило Борис в административном правонарушении по 24.23 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).

МИД Польши выразил Чесновскому своё несогласие по факту задержания Борис, отметив: «Представитель белорусской дипломатии получил недвусмысленный сигнал о том, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Белоруссии по защите национальных меньшинств и двусторонним польско-белорусским обязательствам по защите польского меньшинства».

«Арест г-жи Анжелики Борис, избранной несколько дней назад на новый срок, равносилен вытеснению польскости и не только влияет на хорошие отношения с Польшей, но и влияет на традиционный белорусский мультикультурализм», — сказано в официальном заявлении польского министерства.

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