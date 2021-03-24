Казань, , 11:59 — REGNUM Центризбирком Татарии провел образовательный семинар с председателями и секретарями 65 территориальных избиркомов республики. Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев накануне обозначил основные принципы и направления работы при подготовке к проведению выборов.

Образовательная программа включила в себя все нюансы избирательного прцесса — от регистрации кандидатов до подсчета голосов. Высокий уровень профессиональных знаний членов избирательных комиссий поддерживать крайне важно, считают в ЦИК РТ. Поэтому в ближайшее время организуют окружные семинары и совещания, а также лекции в онлайн-формате, в том числе на платформе мобильного приложения «Избиратель Татарстана».

Всего в преддверии избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы обучение пройдут порядка 22 тыс. человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, приводящий избирательное законодательство в соответствие с новыми положениями Конституции. Так, предусматривается возможность досрочного прекращения полномочий члена избирательной комиссии субъекта РФ, назначенного по предложению ЦИК России, по ее мотивированному представлению, внесенному в орган, назначивший этого члена комиссии.

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