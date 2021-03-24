Москва, , 11:52 — REGNUM В Индонезии зарегистрировали российский антикоронавирусный препарат «Авифавир», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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«Регистрация препарата была проведена по ускоренной процедуре на основании данных расширенного клинического исследования II—III фаз», — сообщили в РФПИ.

Отмечается, что исследование проходило с соблюдением правил GCP с апреля по сентябрь 2020 года в 30 специализированных центрах по всей России с участием 460 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что «Авифавир» является одним из лучших лекарств для лечения COVID-19 и демонстрирует преимущество в результатах по сравнению с американским «Ремдесивиром».