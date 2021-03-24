Кызыл, , 11:52 — REGNUM В условиях ограничений из-за угрозы коронавируса в Туве, как и по всей стране, были приняты меры поддержки бизнеса. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, многие из них хорошо сработали, другие — не в полную силу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Причин этому много, в том числе и халатное отношение к своим документам предпринимателей, которые нечетко сформулировали вид своей деятельности. Государственную поддержку получили те, кто вел сознательный, открытый бизнес», — отметил он.

В частности, лучше всего сработали налоговые меры поддержки, которые коснулись более 13 тыс. малых и средних предприятий. При этом многие предприниматели не смогли воспользоваться отсрочками по кредитам. По словам главы региона, в этой сфере предстоит ещё много работы, чтобы сделать кредиты более доступными.

Он также заверил, что поддержка предпринимательства в 2021 году будет продолжена. И на федеральном уровне, и на региональном. При этом список мер поддержки будет обсуждаться с представителями бизнеса.

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