Мадрид, , 11:53 — REGNUM Премиальный суббренд DS Automobiles французской компании Citroen представил на испанском авторынке новый DS 4. Об этом сообщается на сайте Motor.es.

Чтобы отпраздновать запуск этой новой модели, была представлена ограниченная серия La Premiere, которая доступна для заказов в Испании. Первые экземпляры модели появятся у покупателей не раньше конца текущего года.

Версия La Première нового DS 4 доступна в одной спецификации. Авто можно выбрать с новым оттенком под названием Lacquered Grey или Cristal Pearl, который сочетается с черной крышей. Ещё одна новая деталь — это стильные 19-дюймовые легкосплавные диски, окрашенные в черный глянцевый цвет.

Внутри DS 4 отделан кожей наппа Creole Brown. Передние кожаные сиденья оснащены функциями вентиляции, массажа и обогрева. Кожа также присутствует на центральной консоли, дверных панелях и рулевом колесе.

Автомобиль оснащён бензиновым двигателем PureTech мощностью 225 л. с. Также в моторной линейке модели есть подключаемый гибридный вариант двигателя под названием E-Tense мощностью 225 л. с. Запас хода мотора в электрическом режиме равен 50 км (по циклу WLTP).

Ранее в Великобритании был представлен модернизированный вседорожник Citroen C3 Aircross. Новинка имеет три комплектации и три силовых агрегата. Также покупатели смогут выбрать одну из 70 контрастных схем окраски кузова и крыши автомобиля.

Читайте также: В Швеции проводят испытания модели Citroen C21