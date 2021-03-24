Москва, , 11:50 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 1431 носителя коронавируса, сообщает 24 марта оперативный штаб столицы.

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«Подтвержден 1 431 новый случай заражения, госпитализировано 706 человек, скончались 53 пациента», — рассказали в штабе.

По данным штаба, выздоровели за сутки 1593 пациента, с начала пандемии — свыше 935 тысяч человек.

В штабе призывают москвичей с симптомами ОРВИ оставаться дома и вызвать врача.