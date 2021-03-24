Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 12:01 — REGNUM В Ленинградской области в 2020 году из незаконного оборота изъято более трех тонн наркотиков. Всего в прошлом году в Ленинградской области выявлено 1631 наркопреступление. Об этом 24 марта сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Виктор Борисенко.

Кроме того, в 2020 году выявлено десять подпольных лабораторий, в основном производящих синтетические наркотики. Это в полтора раза больше, чем годом ранее.

«Задержано 25 участников, входивших в состав организованных преступных групп. Выявлено четыре канала контрабанды наркотиков», — уточнил представитель Главка.

Кроме того, в 2020 году наибольшее внимание уделяется пресечению попыток распространения наркотиков с использованием интернет-технологий.

«Раскрыто 268 таких преступлений. Прекратили свою криминальную деятельность 24 интернет-магазина, осуществлявшие торговлю наркотиками в регионе, — отметил Борисенко. — За данную деятельность привлечено к ответственности 53 лица».

В ходе мероприятий по подрыву финансовых основ наркобизнеса выявлено три факта легализации преступных доходов, на сумму более 20 млн рублей.

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