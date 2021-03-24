Москва, , 11:49 — REGNUM На фоне допингового разбирательства российский биатлонист Алексей Слепов принял решение завершить карьеру. Об этом 24 марта заявил тренер спортсмена Валерий Храмоножкин.

«Ситуация не прояснилась, решения до сих пор нет, и неизвестно, когда будет. На этом фоне Алексей принял решение завершить карьеру», — цитирует Храмоножкина ТАСС.

По его словам, Слепов не дисквалифицирован, и имел право выступать дальше. Однако 34-летний биатлонист решил закончить со спортом из-за того, что ситуация затянулась и были пропущены все отборочные старты.

В октябре 2020 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало Слепова невиновным в нарушении, решив не рассматривать третий пропуск допинг-теста как нарушение правил доступности. Но через неделю агентство поменяло решение, вновь открыв дело.