Ташкент, , 11:48 — REGNUM В Узбекистане ургенчский городской суд признал девушек, готовивших сумаляк в нижнем белье, виновными в хулиганстве, сообщает 24 марта издание «Подробно.uz».

Три девушки получили 15 суток административного ареста, еще три — штрафы в размере пять базовых расчетных величин (БРВ), или 1,2 млн сумов ($116).

Ранее в сети появился видеоролик, на котором девушки в нижнем белье готовили праздничное блюдо в честь Навруза — сумаляк. Действие происходило на вечеринке в клубе «Сахара» в городе Ургенч.