Ярославль, , 11:48 — REGNUM В департаменте туризма Ярославской области считают, что решение убрать Ярославль с купюры достоинством в 1000 рублей не повлияет на турпоток в регион. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Банкноты с изображением Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM Ярославль на «тысячерублевке» заменят на Нижний Новгород. В департаменте туризма Ярославской области прокомментировали замену.

«В России множество замечательных городов, каждый из которых обладает своими достопримечательностями, своей особой атмосферой. И жители этих городов наверняка любят их не меньше, чем мы свой Ярославль. Конечно, нам будет грустно, если получая очередную заработную плату, мы не увидим на купюрах своего Ярославля. Без сомнения, это прекрасный город с богатейшей историей, сильнейшей харизмой, настоящая жемчужина Золотого кольца России, и он заслуживает чести быть лицом страны. Но я уверен, что ни любовь ярославцев к своей малой родине, ни популярность ярославской земли у гостей не станут меньше», — заявил директор департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко.

В дептуре даже попытались найти плюсы в принятом решении, ведь Ярославль получит дополнительную популярность в среде нумизматов.

«Даже если Ярославль не будет размещен на новых, модернизированных купюрах, он никуда не пропадет со старых, которые еще долго будут использоваться. Наоборот, наш город даже в какой-то мере выиграет в том случае, если купюры с его изображением — со временем — станут коллекционной редкостью», — считает Владимир Лысенко.

Банкноты с изображением Нижнего Новгорода введут в обращение с 2023 года.

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