Москва, , 11:47 — REGNUM Власти двух курортных островов, Таиланда — Пхукета и Самуи — подготовили планы по досрочному открытию регионов для въезда иностранных туристов уже с июля 2021 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Власти острова Пхукета подготовили программу Phuket Tourism Sandbox («туристическая песочница»). Согласно программе, привитые от COVID-19 туристы смогут приехать без обязательного карантина.

На острове Самуи интуристов ждут более строгие правила. Согласно программе «Samui Wonder Island» («удивительный остров»), всех туристов, независимо от статуса вакцинации, ждет карантин в 2−3 дня в номере карантинного отеля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагалось, что острова Таиланда откроются без обязательного карантина для интуристов с 1 октября 2021 года.

Читайте также: Таиланд смягчает правила карантина для туристов