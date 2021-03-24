Москва, 24 марта 2021, 11:47 — REGNUM Власти двух курортных островов, Таиланда — Пхукета и Самуи — подготовили планы по досрочному открытию регионов для въезда иностранных туристов уже с июля 2021 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Власти острова Пхукета подготовили программу Phuket Tourism Sandbox («туристическая песочница»). Согласно программе, привитые от COVID-19 туристы смогут приехать без обязательного карантина.
На острове Самуи интуристов ждут более строгие правила. Согласно программе «Samui Wonder Island» («удивительный остров»), всех туристов, независимо от статуса вакцинации, ждет карантин в 2−3 дня в номере карантинного отеля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагалось, что острова Таиланда откроются без обязательного карантина для интуристов с 1 октября 2021 года.
Читайте также: Таиланд смягчает правила карантина для туристов