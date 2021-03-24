Оренбург, , 11:47 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 126 случаев заражения коронавируса, что на один большее, чем прошлый показатель, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В больницах лечатся 26 человек. Еще 126 человек наблюдаются медиками в амбулаторных условиях. Среди носителей коронавируса семеро детей.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 50 412 случаев заражения. Оправились от болезни 44 490 пермяков, в том числе за последние сутки — 148 человек. На сегодняшний день с медучреждениях находятся 790 человек, у которых диагностирована коронавирусная инфекция.

От COVID-19 скончались 1908 пациентов. За минувшие сутки подтверждено четыре летальных исхода.