Уфа, , 11:59 — REGNUM Пассажира автомобиля, подозреваемого в нападении на сотрудника полиции, задержали в Башкирии. Об этом 24 марта сообщает ИА Башинформ, со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Как пояснили в пресс-службе МВД по региону, в селе Караидель инспекторы ГИБДД остановили автомобиль. Конфликт с пассажиром этого автотранспортного средства произошел в ходе разговора инспектора ГИБДД с водителем автомобиля. В результате мужчину задержали.

«В отношении него составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). По факту неповиновения сотрудникам полиции собран материал, который будет направлен в Следственный комитет по РБ», — передают журналисты сообщение пресс-службы МВД по Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину заподозрили в нападении на полицейского.