Уфа, 24 марта 2021, 11:59 — REGNUM Пассажира автомобиля, подозреваемого в нападении на сотрудника полиции, задержали в Башкирии. Об этом 24 марта сообщает ИА Башинформ, со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Как пояснили в пресс-службе МВД по региону, в селе Караидель инспекторы ГИБДД остановили автомобиль. Конфликт с пассажиром этого автотранспортного средства произошел в ходе разговора инспектора ГИБДД с водителем автомобиля. В результате мужчину задержали.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину заподозрили в нападении на полицейского.