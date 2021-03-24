Рига, , 11:47 — REGNUM Правительство Латвии рассчитывает с начала апреля ослабить жёсткий режим ограничений, вызванных эпидемией коронавируса. Об этом сообщил портал tvnet.lv

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В среду, 24 марта, кабинет министров страны оценит сложившееся в стране положение и обсудит вопрос отмены режима чрезвычайной ситуации. В правительстве преобладает мнение, что ограничения следует ослабить еще до Пасхи, массово отмечаемой протестантами и католиками страны 4−5 апреля.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил накануне заседания, что разрабатываются два варианта решений в зависимости от улучшения или ухудшения эпидемиологической ситуации.

Предложения по смягчению ограничений разрабатываются группой оперативного управления под руководством директора Госканцелярии Яниса Цитсковскиса.