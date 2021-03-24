Сухум, , 12:11 — REGNUM В партии «Амцахара», поддерживающей президента Абхазии Аслана Бжании, приветствуют призыв оппозиционной общественной организации «Аидгылара» к главе республики начать диалог с оппозицией «с чистого листа». Заявление партии 23 марта опубликовало агентство «Апсадгьыл-инфо».

"Партия «Амцахара» приветствует обращение «Аидгылара» и воспринимает его, как призыв к консолидации общества, призыв работать в интересах государства, — говорится в заявлении. — Страна устала от потрясений и нестабильности, от разобщенности в обществе и стихийных митингов».

Авторы заявления также обратились к остальным политическим партиям и общественным движениям с призывом поддержать инициативу «Аидгылара» и таким образом создать «новую политико-правовую культуру» в стране и не допустить сценарий осуществления «политически мотивированных насильственных действий».

Стоит отметить, что в Абхазии в последнее время обострилась противостояние между властями и оппозицией. Представители оппозиции призвали Бжанию уйти в отставку, обвинив его в попытке наладить связи с Грузией вопреки национальным интересам, а со стороны правящей команды обвиняют оппозиционные партии и движения в дестабилизации обстановки в стране.

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