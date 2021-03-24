Киев, , 11:47 — REGNUM На Украине гражданина Белоруссии обвинили в шпионаже. Как сообщили в Службе безопасности Украины 24 марта, мероприятия по пресечению противоправной деятельности иностранного гражданина в «ущерб государственной безопасности» Украины проводились контрразведкой СБУ во взаимодействии с Государственной пограничной службой Украины на территории Волынской области.

По данным ведомства, гражданин Белоруссии был завербован КГБ Белоруссии и целенаправленно направлялся на территорию Украины для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности. Он должен был собирать актуальную информацию о состоянии защищённости госграницы Украины и порядке её охраны, а также техническом оснащении и числе пограничников.

«С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих пограничной службы Украины из числа носителей секретной информации», — уточнили в СБУ.

Кроме того, в СБУ уверены, что кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через госграницу.

«Эта деятельность носила цель организации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии», — сообщили в ведомстве.

В отношении гражданина Белоруссии возбуждено уголовное дело по ч. 1.ст. 114 Уголовного кодекса Украины — «Шпионаж».