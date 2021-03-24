Киев, 24 марта 2021, 11:47 — REGNUM На Украине гражданина Белоруссии обвинили в шпионаже. Как сообщили в Службе безопасности Украины 24 марта, мероприятия по пресечению противоправной деятельности иностранного гражданина в «ущерб государственной безопасности» Украины проводились контрразведкой СБУ во взаимодействии с Государственной пограничной службой Украины на территории Волынской области.
По данным ведомства, гражданин Белоруссии был завербован КГБ Белоруссии и целенаправленно направлялся на территорию Украины для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности. Он должен был собирать актуальную информацию о состоянии защищённости госграницы Украины и порядке её охраны, а также техническом оснащении и числе пограничников.
Кроме того, в СБУ уверены, что кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через госграницу.
В отношении гражданина Белоруссии возбуждено уголовное дело по ч. 1.ст. 114 Уголовного кодекса Украины — «Шпионаж».