Новосибирск, , 11:46 — REGNUM В Новосибирске из-за сообщения о минировании эвакуировали Октябрьский районный суд. Об этом сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

"Октябрьский районный суд Новосибирска, сообщение о минировании, работает МЧС, всех эвакуировали. У меня процесс в 13:30 назначен, примерно в 13:28 по громкой связи сообщили, что минирование и всем нужной пройти на выход», — рассказала подписчица Галина.

«Кто-то перенёс слушание таким способом», — предположил один из подписчиков.

«Судья не захотел идти на работу, вот и позвонил на работу», — решил Максим К.

«Странно. Обращались в судебный участок №7 Ленинского района, сказали, что только в электронном виде — дистанционка», — рассказала Анна К.

В пресс-службе регионального управления МВД России уточняют информацию о минировании.

Отметим, что 17 марта в Октябрьском районе Новосибирска из-за сообщения о минировании эвакуировали учеников и сотрудников гимназии №11, а 16 марта — гимназии №14.