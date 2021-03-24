Нижний Новгород, , 11:46 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 24 марта выявили 328 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 335 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 105 330 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 384 человека, всего выздоровели с начала пандемии 98 962 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 13 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2771 человека. Накануне сообщалось о 12 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 3549 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены около 2,5 тыс. коек, 558 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся в резерве.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,96. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда не изменился, на 24 марта остаются свободными 17% коек.