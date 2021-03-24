Варшава, 24 марта 2021, 11:46 — REGNUM Сотрудники министерства иностранных дел Польши 24 марта потребовали немедленно освободить главу Союза поляков Белоруссии Анжелику Борис. Данное требование было опубликовано на официальной странице ведомства в соцсети Twitter.
«Министерство иностранных дел Польши выражает свой протест против задержания белорусскими службами Анжелики Борис, главы Союза поляков Белоруссии. Действия белорусских властей противоречат международным обязательствам республики относительно защиты национальных меньшинств, а также двусторонним польско-белорусским отношениям», — говорится в заявлении МИД.
В сообщении также содержится требование немедленно освободить активистку и «положить конец произвольным преследованиям представителей польского меньшинства». Арест Анжелики Борис назван «попыткой искоренить всё польское в Белоруссии».
Как сообщало ИА REGNUM, председатель Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис была задержана в белорусском Гродно 23 марта. В милицейский участок, куда она была доставлена, прибыл польский консул в Гродно Анджей Рачковский и адвокат активистки. Официальной информации, по какому поводу задержана Борис, пока нет.