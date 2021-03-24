Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 11:55 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 121 нового носителя коронавирусной инфекции, что на семь человек меньше, чем сутками ранее. При этом выписали по выздоровлению за сутки 118 жителей. Об этом 24 марта сообщили в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Ленобласти выявлено 39 160 зараженных. Из них 36 659 человек выздоровели, в том числе 118 — за минувшие сутки. От ковида в Ленобласти умер 881 человек, в том числе 8 летальных случаев было зарегистрировано 23 марта.

Больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки, по данным областного управления Роспотребнадзора, выявлено в городах Всеволожск (9), Гатчина (8), Выборг (7), Луга (6).

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