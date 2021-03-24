Москва, 24 марта 2021, 11:44 — REGNUM Подготовка к независимому наблюдению и мониторинг избирательных кампаний 2021 года охватили всю страну. Сегодня завершился процесс создания общественных штабов по наблюдению за выборами. В состав штабов входят не только представители региональных общественных палат, но также местные эксперты, аналитики, журналисты, представители академической среды, СМИ и электоральные юристы. В течение полугода они будут пристально следить за всеми этапами кампании по выборам в Госдуму РФ и наблюдать за другими уровнями выборов в своих регионах.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый штаб был открыт в Удмуртии еще 21 декабря 2020 года. А 22 марта открылся 85-й по счёту общественный штаб в Оренбурге. В разных регионах к работе в штабах оказались привлечены совершенно разные люди, объединяет их одно — их репутация и мнение значимы для жителей региона.
Так, например, Общественный штаб в Челябинской области, по предложению председателя региональной общественной палаты возглавил ведущий «Эха Москвы» Валерий Шагиев. Об этом стало известно по итогам их живой дискуссии, прошедшей в прямом эфире на радио. «Кампания предстоит непростая, наша задача — обеспечить её гласность и открытость. Чем больше наблюдателей будет — тем лучше», — сообщил Шагиев, которого пригласили возглавить штаб после острой дискуссии относительно значимости наблюдения на выборах.
В Калужской области в составе группы штаба по информированию работает Сергей Трубицин, редактор телеканала «Ника-ТВ». В Архангельской области председатель штаба Анатолий Бутко, возглавляющий организацию «Ветераны Северного Флота». В Калининградской области мониторинговую группу общественного штаба возглавляет Михаил Берендеев, политолог, доцент Института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта.
Председатель Совета при главе администрации (губернаторе) по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев убеждён: общественное независимое наблюдение за выборами должно укрепляться и масштабироваться. «Чем больше людей будет вовлечено в него, тем больше вероятность того, что в ходе избирательной кампании сможем эффективно противодействовать недостоверным сведениям о ходе проведения всех процедур. Штаб станет центром верификации всех поступающих сообщений, вместе с тем на его площадке будут проходить экспертные обсуждения по актуальным вопросам кампании», — отметил Андрей Зайцев.
Руководитель регионального отделения движения Корпус «За чистые выборы» Дмитрий Тихов сообщил, что общественным штабам необходимо быть равноудалёнными от всех политических сил, которые будут претендовать на места в Госдуму в этом году.
Региональный координатор Ассоциации НОМ в Севастополе Павел Харламов отметил, что общественным штабам необходимо выстраивать тесное межрегиональное сотрудничество.
Как отмечают представители регионов, спрос на общественный штаб как неангажированную структуру в период проведения кампаний, велик со стороны самих граждан. Так, в Крыму в состав общественного штаба входит 58 человек, представляющих все муниципалитеты региона. В среднем же по стране в состав штаба входит 15 — 16 участников.
Региональные общественные штабы уже сейчас обучают, а затем будут координировать работу независимых наблюдателей, проводить экспертные обсуждения по актуальным вопросам кампаний, а также взаимодействовать с ведущими СМИ. Их работа будет открытой и гласной, благодаря чему жители региона будут оперативно получать проверенные сведения о том, как проходят выборы. На площадках ведущих СМИ при поддержке Ассоциации НОМ штабы будут проводить пресс-конференции на каждом из этапов избирательных кампаний, вместе с тем освещая свою работу в социальных сетях.
Общественные штабы уже начали выстраивать взаимодействие с региональными представительствами политических партий для того, чтобы те участвовали в обучении наблюдателей. Так, общественники из Новгорода организовали круглый стол по наблюдению на выборах с представителями всем политических партий. Наладил взаимодействие с партиями и общественный штаб Алтайского края: ЛДПР, «Справедливая Россия», Родина высказали желание направить своих представителей на обучающие семинары, стартующие в регионе с 3 апреля. 23 марта с участием политических партий и экспертов НОМ состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за предстоящими выборами в Пермском крае. Заместитель председателя Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин обратился к ним с предложением заключить соглашение о взаимодействии в вопросах подготовки независимых наблюдателей на выборы.
Напомним, общественные штабы открылись во всех регионах по инициативе Ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Ассоциация НОМ выступает главным партнёром штабов в вопросах качественной подготовки независимых наблюдателей на выборы.