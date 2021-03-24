Москва, , 11:44 — REGNUM Подготовка к независимому наблюдению и мониторинг избирательных кампаний 2021 года охватили всю страну. Сегодня завершился процесс создания общественных штабов по наблюдению за выборами. В состав штабов входят не только представители региональных общественных палат, но также местные эксперты, аналитики, журналисты, представители академической среды, СМИ и электоральные юристы. В течение полугода они будут пристально следить за всеми этапами кампании по выборам в Госдуму РФ и наблюдать за другими уровнями выборов в своих регионах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый штаб был открыт в Удмуртии еще 21 декабря 2020 года. А 22 марта открылся 85-й по счёту общественный штаб в Оренбурге. В разных регионах к работе в штабах оказались привлечены совершенно разные люди, объединяет их одно — их репутация и мнение значимы для жителей региона.

Так, например, Общественный штаб в Челябинской области, по предложению председателя региональной общественной палаты возглавил ведущий «Эха Москвы» Валерий Шагиев. Об этом стало известно по итогам их живой дискуссии, прошедшей в прямом эфире на радио. «Кампания предстоит непростая, наша задача — обеспечить её гласность и открытость. Чем больше наблюдателей будет — тем лучше», — сообщил Шагиев, которого пригласили возглавить штаб после острой дискуссии относительно значимости наблюдения на выборах.

В Калужской области в составе группы штаба по информированию работает Сергей Трубицин, редактор телеканала «Ника-ТВ». В Архангельской области председатель штаба Анатолий Бутко, возглавляющий организацию «Ветераны Северного Флота». В Калининградской области мониторинговую группу общественного штаба возглавляет Михаил Берендеев, политолог, доцент Института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта.

«У нашей организации многолетний опыт подготовки и обучения наблюдателей к выборам. Мы проводим эту работу системно и давно, однако мы готовы к данной деятельности и в рамках предстоящего электорального цикла. Штаб станет открытой площадкой по оперативной обработке и верификации сообщений, поступающих от наблюдателей с участков. В этом плане с Ассоциацией НОМ мы работаем в тандеме, — рассказала председатель общественной организации «Амурский областной союз женщин» Жаккелина Орлова.

Председатель Совета при главе администрации (губернаторе) по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев убеждён: общественное независимое наблюдение за выборами должно укрепляться и масштабироваться. «Чем больше людей будет вовлечено в него, тем больше вероятность того, что в ходе избирательной кампании сможем эффективно противодействовать недостоверным сведениям о ходе проведения всех процедур. Штаб станет центром верификации всех поступающих сообщений, вместе с тем на его площадке будут проходить экспертные обсуждения по актуальным вопросам кампании», — отметил Андрей Зайцев.

«Мы рады участию всех конструктивных политических сил Хабаровского края. Все партии, которые разделяют с нами цель по подготовке независимого наблюдения, могут обращаться в общественный штаб, и мы будем проводить эту деятельность в сотрудничестве. Институт наблюдения в стране формируется в беспрецедентных масштабах — это, безусловно, позитивная тенденция в развитии отечественной избирательной системы», — заявил член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.

Руководитель регионального отделения движения Корпус «За чистые выборы» Дмитрий Тихов сообщил, что общественным штабам необходимо быть равноудалёнными от всех политических сил, которые будут претендовать на места в Госдуму в этом году.

«Но подчеркну, что мы не отказываемся от взаимодействия с политическими партиями. Мы готовы сотрудничать с ними в вопросах подготовки независимых наблюдателей, а также приглашать их к участию в круглых столах и обсуждениях по актуальным вопросам кампаний. Вся работа штаба будет освещаться СМИ региона с тем, чтобы доводить до жителей реальную картину хода голосования», — рассказал эксперт.

Региональный координатор Ассоциации НОМ в Севастополе Павел Харламов отметил, что общественным штабам необходимо выстраивать тесное межрегиональное сотрудничество.

«С общественным штабом по наблюдению в Республике Крым, наш севастопольский штаб будет вести плодотворную работу. Мы общаемся, обсуждаем реализацию вопросов, связанных с подготовкой и организацией независимого наблюдения на предстоящих выборах. Мы будем присутствовать на заседаниях друг друга, разбирать практические кейсы по отдельным актуальным вопросам и случаям, а также вырабатывать единую позицию по возможным провокациям, фейкам и работе со СМИ. На наш взгляд, благодаря данной работе, в сотрудничестве с Ассоциацией НОМ, прозрачность и гласность предстоящих выборов будет обеспечена», — сообщил Павел Харламов.

Как отмечают представители регионов, спрос на общественный штаб как неангажированную структуру в период проведения кампаний, велик со стороны самих граждан. Так, в Крыму в состав общественного штаба входит 58 человек, представляющих все муниципалитеты региона. В среднем же по стране в состав штаба входит 15 — 16 участников.

Региональные общественные штабы уже сейчас обучают, а затем будут координировать работу независимых наблюдателей, проводить экспертные обсуждения по актуальным вопросам кампаний, а также взаимодействовать с ведущими СМИ. Их работа будет открытой и гласной, благодаря чему жители региона будут оперативно получать проверенные сведения о том, как проходят выборы. На площадках ведущих СМИ при поддержке Ассоциации НОМ штабы будут проводить пресс-конференции на каждом из этапов избирательных кампаний, вместе с тем освещая свою работу в социальных сетях.

Общественные штабы уже начали выстраивать взаимодействие с региональными представительствами политических партий для того, чтобы те участвовали в обучении наблюдателей. Так, общественники из Новгорода организовали круглый стол по наблюдению на выборах с представителями всем политических партий. Наладил взаимодействие с партиями и общественный штаб Алтайского края: ЛДПР, «Справедливая Россия», Родина высказали желание направить своих представителей на обучающие семинары, стартующие в регионе с 3 апреля. 23 марта с участием политических партий и экспертов НОМ состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за предстоящими выборами в Пермском крае. Заместитель председателя Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин обратился к ним с предложением заключить соглашение о взаимодействии в вопросах подготовки независимых наблюдателей на выборы.

Напомним, общественные штабы открылись во всех регионах по инициативе Ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Ассоциация НОМ выступает главным партнёром штабов в вопросах качественной подготовки независимых наблюдателей на выборы.