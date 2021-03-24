Варшава, , 11:46 — REGNUM Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи намерен приехать с коротким визитом в столицу России, однако дата его визита на данный момент не подтверждена. Об этом 24 марта рассказала пресс-секретарь бюро Катя Андруш.

«Господин Мекаччи, действительно, планирует короткий визит в Москву в ближайшие недели, но дата его визита пока не подтверждена», — приводит ее слова ТАСС.

Также пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ добавила, что на данный момент нет никаких деталей о будущих встречах главы бюро и темах для обсуждения на них.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вся инфраструктура отношений Москвы с Европейским союзом была уничтожена односторонними действиями Брюсселя.