Нальчик, , 11:43 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей — «BMW-X5» и «Лада-Гранта» и грузовой «Газели"-рефрижератора. В результате автоаварии погибли три человека, сообщили 24 марта в пресс-службе МВД по региону. Инцидент произошел утром около 07:00 на автодороге «Кавказ» в Лескенском районе.

«Водитель «Газели» двигался со стороны города Пятигорска, за ним следовала автомашина «Гранта», водитель иномарки ехал во встречном направлении. «BMW-X5» сначала столкнулась с грузовиком, после этого с «Грантой», которая съехала в кювет и опрокинулась», — говорится в сообщении МВД.

При падении в кювет получили травмы, не совместимые с жизнью, водитель отечественного автомобиля и два его пассажира. В настоящее время обстоятелсьвта ДТП устанавливают правоохранители.