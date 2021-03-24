Краснодар, , 11:41 — REGNUM В Краснодарском крае за сутки подтвердили 118 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 24 марта. Это на один случай меньше, чем было зарегистрировано накануне, 23 марта. Новые случаи выявлены в 25 муниципальных образованиях региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

«В Краснодаре выявлено 32 случая, в Сочи — 19, в Динском районе — семь, в Кореновском и Усть-Лабинском районах — по шесть, в Геленджике и Белореченском районе — по пять, в Брюховецком — 4», — уточнили в региональном оперштабе.

На 24 марта показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 732,6. Всего в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили 41 580 человек, выздоровели 36 477 пациентов, скончались 2 244 человека с подтверждённым заражением.

На данный момент в ковид-стационарах региона находятся 1096 человек, в тяжлом состоянии на аппаратах ИВЛ — 75 пациентов, ещё один человек на ЭКМО. Амбулаторно лечатся 1 763 пациента.