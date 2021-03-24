Москва, , 11:41 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 401 человек. Об этом 24 марта сообщили в оперативном штабе Москвы.

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«Зафиксирован 401 летальный исход», — рассказали в штабе. С начала пандемии в России умерли от ковида 96 219 человек.

За сутки выздоровели и были выписаны 10 355 человек. Новых заражений выявлено меньше — 8861 случай.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области 24 марта подтверждены 95 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы два летальных исхода.