Москва, , 11:53 — REGNUM Совместное заявление расширенной «тройки» по Афганистану, принятое на заседании в Москве, может сформировать повестку дня межафганских переговоров. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил 24 марта в ходе онлайн-брифинга.

Он утвердительно ответил на соответствующий вопрос.

Кабулов подчеркнул, что участники расширенной «тройки» по Афганистану понимают, что альтернативы созданию коалиционного временного правительства нет. В расширенную «тройку» входят Россия, Китай, США и Пакистан.

Он также оценил работу с американской стороной в ходе межафганской конференции. Коллеги из США работали с Россией конструктивно и даже дружно. Вместе с тем Москва предполагает, что новое руководство США видит договор, заключённый с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ),"едва ли не как ошибочный».

Это радикальное афганское движение, считает Кабулов, негативно отреагирует в случае невыполнения американцами своих обязательств по выводу войск из Афганистана к 1 мая.

Он добавил, что Россия надеется на вступление Ирана в переговоры по афганскому урегулированию. Тогда процесс заработает в полную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Москве представители России, Китая, Пакистана и США призвали стороны конфликта в Афганистане сесть за стол переговоров, договориться о мире и подписать мирное соглашение, которое положит конец войне.

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