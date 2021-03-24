Екатеринбург, , 11:44 — REGNUM На Среднеуральской ГРЭС (Свердловская область) и Ново-Свердловской ТЭЦ пройдут ремонтные работы. Соответствующая информация размещена в графике гидравлических испытаний и ремонта котельных, документ размещён на портале Центральной диспетчерской службы.

Ремонт на ГРЭС пройдёт с 17 по 30 июля 2021 года, из-за чего жителям Верх-Исетского, Железнодорожного и Орджоникидзевского районов Екатеринбурга, а также Верхней Пышмы ограничат подачу горячей воды.

Работы на Ново-Свердловской ТЭЦ запланированы на период с 7 по 20 июня. С аналогичными ограничениями столкнутся жители Кировского, Ленинского и Октябрьского районов Екатеринбурга, а также Березовского.

Как сообщало ИА REGNUM, опрессовки в Екатеринбурге пройдут с мая по август 2021 года.

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