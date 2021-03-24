Пермь, , 11:39 — REGNUM В Пермском крае антимонопольная служба выдала компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» предупреждение о необходимости снизить розничные цены на бензин марок АИ-92, ЭКТО-92, АИ-95 и ЭКТО Plus на четырех АЗС края до общего уровня цен на автозаправках компании и потребовала прекратить необоснованное повышение цен на бензин. Предупреждение должно быть исполнено в десятидневный срок с момента его получения. В противном случае УФАС возбудит антимонопольное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

В январе-марте 2021 года на подорожание бензина на автозаправках ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в УФАС поступили многочисленные жалобы. В ходе проверки выяснилась, что компания проводит маркетинговое исследование на предмет эластичности спроса, которое выражается в установлении разных цен на автомобильные бензины: на четырех АЗС цена установлена выше общего уровня по краю (на 50−90 копеек за литр), еще на восьми АЗС цена установлена выше общего уровня в дневное время суток (на 50−90 копеек за литр), а ночью — ниже общего уровня (на 10 копеек за литр).

Стоит отметить, в Пермском крае на рынке реализации моторного топлива ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» занимает доминирующее положение.

Антимонопольная служба считает, что такое исследование не может быть признано экономическим или технологическим обоснованием для повышения цены. «При установлении на АЗС разных цен на один и тот же товар, хозсубъект может получить дополнительную прибыль при неизменности затрат. В итоге возникает ситуация, когда компания проводит собственные исследования в ущерб интересов потребителей, а по сути, за их счет, что недопустимо», — пояснил заместитель начальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Пермского УФАС России Дмитрий Шилов.