Тамбов, , 11:38 — REGNUM Два футболиста «Тамбова» подозреваются в ставках на результат матчей с участием собственной команды. Об этом 24 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что игроки в связи с этим вызваны в Российский футбольный союз (РФС).

Как сообщает «Чемпионат», генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова подтвердила факт вызова футболистов в РФС, но заявила, что не знает причину этого.

Последние два матча чемпионата России «Тамбов» провёл против «Краснодара» (0:4) и «Сочи» (0:5). Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

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