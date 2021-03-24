Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 11:44 — REGNUM В Ленинградской области уровень преступности по целому ряду тяжких и особо тяжких преступлений — убийства, изнасилования, разбойные нападения с грабежами — снизился в 2020 году. Однако увеличилось количество киберпреступлений. Об этом 24 марта сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Виктор Борисенко.

По его словам, при общем снижении количества тяжких и особо тяжких преступлений большую долю в общей структуре преступности в регионе занимают правонарушения, совершенные с использованием IT-технологий.

«По итогам 2020 года она достигла 27%, — уточнил Борисенко. — Своеобразным «катализатором» проявила себя пандемия, которая повлекла масштабный «уход в онлайн» многих сфер жизнедеятельности общества».

Благодаря принимаемым мерам, количество раскрытых в 2020 году IT-преступлений в Ленобласти увеличилось почти в два раза (раскрыто 718). Выявлено 552 лица, совершивших данные преступления (рост на 67%).

«Активнее раскрывались кражи (+31%), мошенничества (+85%), совершенные с использованием IT-технологий. В прошлом году сотрудниками полиции Главка пресечена деятельность трех преступных групп, в количестве 14 фигурантов, похищавших у жителей Ленинградской области, а также других российских субъектов денежные средства с банковских карт под видом сотрудников служб безопасности кредитно-финансовых организаций», — рассказал замначальника ГУ МВД.

Более 200 человек признаны потерпевшими. Сумма причиненного ущерба от противоправных деяний составила более 24 млн рублей.