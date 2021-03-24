Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Разработчики Instagram добавят в приложение новую опцию под названием «черновики историй». Об этом 23 марта сообщило издание Social Media Today.

По данным издания, новая функция позволит сохранять истории в виде черновиков, не публикуя их в ленте. Опция будет особенно полезна для брендов, которые хотят делиться историями в наиболее подходящее для своей аудитории время.

Добавим, что сейчас можно сохранять истории, загружая их на своё устройство. Но они отображаются не в том виде, как будут выглядеть в ленте.

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