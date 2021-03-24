Москва, , 11:36 — REGNUM В России участились случаи кражи информации прямо с экрана смартфона, чаще всего это происходит в общественных местах. Об этом сообщил руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

«Я рекомендую с осторожностью пользоваться смартфонами в общественных местах и отключить важные уведомления, которые могут неожиданно появляться на экране», — сказал он в беседе с радиостанцией Sputnik.

По его словам, максимально подстраховаться от этого поможет специальная плёнка или стекло-антишпион — это поможет скрыть дисплей от подглядывания.

«Такая защита просто добавляет оптический слой, который скрывает изображение под определённым углом и не портит качество картинки», — добавил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалист по кибербезопасности Андрей Масалович сообщил, что использование отличающихся паролей для различных сервисов и отключение функции автоматического заполнения номера банковской карты и другой информации повысит защиту хранящихся на смартфоне персональных данных.

Эксперт отметил, что на смартфонах, компьютерах и других подключенных к интернету устройствах не рекомендуется хранить важные данные. Он сравнил эти устройства с обычными почтовыми ящиками, к которым может получить доступ любой желающий.

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