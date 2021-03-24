Ростов-на-Дону, , 11:35 — REGNUM В Ростовской области продолжается подготовка парадного расчёта войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» к параду Победы, который состоится в Москве. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Донские казаки Don-kazak.ru

Ежедневно 120 донских казаков упорно чеканят шаг в Новочеркасске на плацу одной из воинских частей. В состав парадного расчёта вошли члены казачьих обществ, расположенных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия. По Красной площади они пройдут вместе с Кубанским казачьим войском.

Уточняется, что 9 мая 2021 года казаков оденут историческую форму и снабдят казачьими шашками. Все участники парада Победы прошли вакцинацию от COVID-19.