Рига, , 11:35 — REGNUM Генеральная прокуратура Латвии предъявила обвинения в мошенничестве в крупном размере в составе организованной группы и в отмывании денег в крупном размере девяти лицам. Об этом сообщило МК-Латвия, отметив, что в числе обвиняемых — бывшие высокопоставленные государственные чиновники и видные политики.

Обвинения связаны с процессом внедрения цифрового телевидения в стране, предстоящий судебный процесс может самым громким коррупционным скандалом в истории современной Латвии.

Среди привлеченных к уголовному делу — бывший премьер-министр Латвии Андрис Шкеле, бывший министр сообщения Айнар Шлесерс, бывший председатель правления государственного телекоммуникационного гиганта Lattelecom Юрис Гулбис, бывший председатель правления Латвийского государственного телерадиоцентра Лаурис Дрипе, бывший госсекретарь министерства сообщения Нил Фрейвалдс и другие.

Прокурор отдела по расследованию особо важных дел Монвидс Зелчс заявил, что каждый обвиняемый сыграл свою роль в совершении преступления. Прокурор не назвал сумму, полученную преступным путем, но, по неофициальной информации, она составляет около 3 млн евро.