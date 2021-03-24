Янгон, Мьянма, , 11:41 — REGNUM Более 600 человек, которые были задержаны во время протестных акций в Мьянме, освободили военные власти страны. Об этом 24 марта сообщает агентство Associated Press со ссылкой на государственное телевидение страны.

Уточняется, что в общей сложности были освобождены 628 задержанных.

При этом агентство цитирует слова очевидцев о том, что из тюрьмы в Янгоне автобусами вывозят задержанных, большая часть которых — молодые участники акций протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта официальный представитель военных страны Зо Мин Тун заявил, что около 164 участников акций протеста в Мьянме погибли в результате столкновений с представителями силовых ведомств.