Стерлитамак, Башкирия, 24 марта 2021, 11:41 — REGNUM Водитель автомобиля катал в Башкирии двух мужчин на прицепленном к автотранспортному средству надувном матрасе. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
Сообщается, что инцидент произошел 21 марта в Стерлитамаке на ул. Артема. Стражи порядка остановили автомашину «Нива», к которой был прицеплен надувной матрас. На нем находились двое мужчин.
Всех правонарушителей доставили в отделение полиции. 20-летний водитель автомобиля был оштрафован на две тысячи рублей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году на дорогах федерального значения в Башкирии планируют установить 100 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.