Стерлитамак, Башкирия, , 11:41 — REGNUM Водитель автомобиля катал в Башкирии двух мужчин на прицепленном к автотранспортному средству надувном матрасе. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Сообщается, что инцидент произошел 21 марта в Стерлитамаке на ул. Артема. Стражи порядка остановили автомашину «Нива», к которой был прицеплен надувной матрас. На нем находились двое мужчин.

«Автомашина двигалась по проезжей части, создавая угрозу жизни и здоровью пассажиров, а также помехи другим автотранспортным средствам», — сообщает пресс-служба ведомства.

Всех правонарушителей доставили в отделение полиции. 20-летний водитель автомобиля был оштрафован на две тысячи рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году на дорогах федерального значения в Башкирии планируют установить 100 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.