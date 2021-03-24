Душанбе, , 11:34 — REGNUM По итогам января—февраля 2021 года в Таджикистане в эксплуатацию сдали 108,9 тыс. кв. метров в жилых домах, что на 23,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом 24 марта сообщает издание «Авеста» со ссылкой на данные агентства по статистике.

Отмечается, что частные жилые дома в Таджикистане строят представители негосударственного сектора. В агентстве добавили, что сокращение темпов строительства не повлияло на стоимость жилья.

Последние три года цены на жилье в Душанбе почти не изменились. Стоимость одного квадратного метра в центре города составляет около $650, на окраине — $400.