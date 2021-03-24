Москва, 24 марта 2021, 11:33 — REGNUM В России на сегодняшний день нет предпосылок для сильного роста цен на топливо на автозаправочных станциях. Об этом 24 марта заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев.
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Замруководителя ФАС подчеркнул, что ведомство «держит на пульсе ситуацию на Дальнем Востоке и в Крыму».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Независимый топливный союз (НТС) в письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина заявил, что в России до конца 2021 года цена бензина может вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — сразу на 14%. Отмечается, что, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цены на бензин с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года выросли более чем на 18,5%, хотя в этот период биржевая стоимость топлива обычно падает.
В Независимом топливном союзе призвали правительство принять дополнительные меры для стабилизации топливного рынка, в том числе снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер, а также увеличить нормативы на бирже.
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