Нальчик, , 11:31 — REGNUM В горах Кабардино-Балкарии заблудились при восхождении двое альпинистов из Москвы. Сообщение об их исчезновении на склоне Эльбруса в районе водопада Терскол поступило 23 марта около 19:20. На поиски туристов отправились спасатели поискового отряда МЧС, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По уточненным данным, с туристами была налажена связь. Они были обнаружены на высоте 3200 метров над уровнем моря и спущены к базе Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Состояние здоровья туристов удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, 23 марта в связи с ухудшением погодных условий, снегопадами с сильным ветром был закрыт для туристов курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Выход в горы в такую погоду находится под запретом.

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