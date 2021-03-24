Краснодар, , 11:30 — REGNUM На 10% увеличат площадь сева сахарной свеклы в 2021 году в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 марта в пресс-службе администрации региона.

«В ближайшие дни аграрии края приступят к севу сахарной свеклы. В этом году ее планируется посеять на площади более 191 тыс. га, это на 10% больше, чем в прошлом году», — сообщил журналистам министр сельского хозяйства Краснодарского края Фёдор Дерека.

При этом не менее 8% площади, отведенной под сахарную свёклу, в этом году будет засеяна краснодарским семенным материалом. В 2022 году этот показатель планируют довести до 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минсельхоз РФ сообщил об отсутствии предпосылок к дефициту сахара в России.