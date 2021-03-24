Посёлок городского типа Яковлево, Белгородская область, , 11:32 — REGNUM Шахта рудника Яковлевского ГОКа, где загорелся проходческий комбайн, возобновила свою работу в Белгородской области, сообщает 24 марта пресс-служба комбината.

Сигнал о задымлении комбайна поступил 21 марта в 09:15. Горела транспортировочная лента. На поверхность были выведены 277 сотрудников, никто не пострадал. Инцидент не скажется на годовых целях по добыче руды, экономический ущерб в компании считают незначительным.

По факту пожара в шахте была организована прокурорская проверка.