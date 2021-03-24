Саратов, , 12:02 — REGNUM В Саратовской области за минувший день умерли шесть пациентов с коронавирусом. С начала наблюдения от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались, по информации на 24 марта, 775 человек.

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По данным облминздрава, жертвами заболевания накануне стали трое мужчин и столько же женщин в возрасте от 57 до 69 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 24 марта, достигло 53 692 человека, за сутки выявлены 159 новых случаев заражения. Накануне заболели 162 человека. Выздоровели с начала пандемии 48 363 пациента, или 90,1%, за сутки — 159 человек.

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