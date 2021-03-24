Горно-Алтайск, , 11:27 — REGNUM По итогам четвёртого квартала 2020 года уровень безработицы в Республике Алтай составил 16,4%, что почти на треть выше показателей аналогичного периода 2019 года, когда безработица достигала 12,8%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, всего в регионе насчитывается 100,6 тыс. трудоспособных жителей.

При этом две трети от общего числа безработных (11,4 тыс. человек из 16,5 тыс.) — это граждане в возрасте от 20 до 44 лет. Средний возраст безработного жителя Алтая составил 38,6 лет.

«По методологии МОТ (Международной организации труда) доля женщин среди безработных составила 45,0%, большая часть безработных (69,6%) — сельские жители», — отметили в службе статистики.

Среднее время поиска работы составил почти 10 месяцев. При этом больше года не могут найти занятие 47,7% безработных.

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