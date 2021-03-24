Красноярск, , 11:27 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 126 человек, за весь период пандемии — у 65 910. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 марта в региональном оперштабе.

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После COVID-19 выздоровели 61 003 жителя региона, в том числе 114 — за сутки.

За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 3082 пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни десяти жителей края.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в регионе было выявлено 128 носителей коронавируса, выздоровели 115 человек, скончались 11 пациентов с COVID-19.

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