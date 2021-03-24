Новосибирск, , 11:27 — REGNUM Глава Новосибирска Анатолий Локоть во время сессии горсовета сегодня, 24 марта, заявил, что считает неразумным вводить режим ГО и ЧС из-за большого количества снега. С таким предложением выступил депутат Игорь Кудин, аргументировав это возможностью выделять дополнительные средства на вывоз снега.

«Если речь идёт о введении режима ЧС на всей территории Новосибирска, я в этом особо смысла не вижу. Потому что есть территории, где ситуация довольно благополучная, — цитируют градоначальника «НГС Новости». — На мой взгляд, речь идёт о территориях, которые потенциально опасны для подтопления. Режим ГО и ЧС, напоминаю, позволяет выделять средства без конкурсных процедур, это деньги из резервного фонда. Мы готовы на это пойти, но для всей территории это было бы неразумно».

По данным заместителя мэра Олега Клемешова, в городе есть 195 территорий, где может произойти подтопление.