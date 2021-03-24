Джакарта, 24 марта 2021, 11:27 — REGNUM Пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-9 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что число победивших коронавирус пациентов в стране снизилось в марте 2021 года, сообщает Kompas.
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«К сожалению, количество вылеченных на этой неделе пациентов снова уменьшилось», — заявил Вику Адисасмито.
По данным на 21 марта 2021 года, эффективность лечения снизилось до 0,7%.
«Число вылеченных случаев должно увеличиваться каждую неделю», — отметил Вику Адисасмито.
Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что на неделе число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2,3%.
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