Вашингтон, , 11:30 — REGNUM Восемь из десяти граждан США воспринимают ядерную программу КНДР как «серьезную угрозу». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Poll.

Согласно результатам опроса, проведенного с 3 по 18 февраля среди 1021 человек, вышеуказанный ответ дали 77% респондентов.

82% респондентов серьезной угрозой считают кибертерроризм, 75% — ядерные разработки Ирана, 72% — международный терроризм, 72% — глобальные эпидемии, 63% — экономическую мощь Китая, 58% — изменение климата или глобальное потепление, 46% — мигрантов, нелегально въезжающих на территорию США, 39% — военную мощь РФ, 36% — конфликт в Китае из-за Тайваня, 35% — конфликт между Израилем и Палестиной.